Albuquerque insiste na disponibilidade de incorporar Manuel António no PSD

Embora considere que atenta com a dignidade dos elementos do Conselho de Jurisdição do PSD/M, Miguel Albuquerque desvaloriza as declarações inflamadas do seu opositor interno e mantém o ‘convite’ a Manuel António Correia e aos seus seguidores a ‘remarem todos para o mesmo lado’.

Manuel António Correia classificou de “golpe palaciano de baixo nível” a decisão do Conselho de Jurisdição do PSD-M que, conforme o DIÁRIO avançou hoje na edição impressa, recusou o pedido de congresso extraordinário requerido pelo então candidato à liderança do partido, por considerar inválidas 297 das 540 assinaturas entregues na sede da Rua dos Netos.

O presidente do PSD/M não só evitou responder à letra, como manteve o discurso de apelo à união. “Tenho toda a disponibilidade para incorporar dentro do PSD o Manuel António e todos os militantes que venham de boa vontade e queiram contribuir para o sucesso do partido”, afirmou esta noite ao desembarcar no Aeroporto da Madeira, após ter participado em Lisboa, na qualidade de presidente do Governo Regional, ao Conselho de Estado presidido por Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre a recusa do congresso extraordinário requerido por Manuel António Correia, Albuquerque desdramatiza. Primeiro porque “temporalmente não há hipóteses”, aludindo à data das eleições Regionais antecipadas marcadas para 23 de Março, e além disso, “há procedimentos que têm que ser cumpridos”, referindo-se às assinaturas inválidas que fundamentam a decisão do órgão presidido por Rui Abreu.