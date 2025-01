Albuquerque assegura não ter qualquer “reserva mental” sobre Manuel António Correia

Miguel Albuquerque mantém o ‘convite’ a Manuel António Correia para se juntar à actual liderança partidária em vez de tentar forçar a realização de Congresso electivo antes das eleições Regionais, previsivelmente a serem convocadas para a segunda metade do próximo mês de Março.

À margem de visita à Casa-Museu Frederico de Freitas, o presidente do PSD/M reiterou total “disponibilidade para integrar qualquer militante, incluindo Manuel António [Correia]. Sabe que é sempre bem-vindo”, afirmou.

Garante não ter qualquer “inimizade pessoal” com Manuel António e “em nome do interesse regional, em nome do interesse do PSD, ele venha connosco. Não tem nenhum problema. Não tenho nenhuma reserva mental”, disse.

Albuquerque reforça que a sua obrigação “é integrar e unir o partido”, razão para reafirmar o ‘convite’ a quem o quer derrubar da liderança do PSD/M e, consequentemente, da presidência do Governo Regional.

“Independentemente das nossas divergências pontuais há uma coisa que é fundamental que é o futuro da Madeira, a necessidade de termos um governo estável para o futuro e a necessidade de termos um governo credível ao serviço dos madeirenses”, justificou.

Já quando questionado pela disputa interna no principal partido da oposição, o PS/M, “não tenho opinião sobre os partidos dos outros” foi a resposta.

De resto, Albuquerque alegou desconhecer as conclusões do Conselho de Jurisdição do PSD/M, ontem reunido. Admitiu apenas que as conclusões deverão ser tornadas públicas.