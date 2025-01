Conselho de Jurisdição do PSD não divulgou parecer sobre requerimento de Manuel António

O Conselho de Jurisdição do PSD apreciou esta tarde o requerimento apresentado por Manuel António Correia com vista à realização de eleições internas no partido, no entanto após mais de duas horas de reunião não foi divulgado o respectivo parecer.

Segundo o presidente daquele órgão, Rui Abreu, a Mesa do Congresso "pediu ao Conselho de Jurisdição para fazer uma análise jurídica, nos termos dos estatutos, portanto, o Conselho de Jurisdição reuniu, analisou, está concluindo a sua acta desta reunião e logo de imediato será enviado ao Secretariado e ao presidente da Mesa do Congresso".

Rui Abreu, que falava à saída da reunião realizada na sede do PSD-Madeira, escusou-se a revelar o sentido do parecer do órgão a que preside.