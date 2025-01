O presidente do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, mantém "disponibilidade total" para conversar com Manuel António Correia e recusa a existência de "adversários" dentro do partido.

Em declarações à comunicação social esta quarta-feira, 15 de Janeiro, à margem de uma visita à empresa Siltos Funchal, o líder social-democrata reiterou a sua vontade de o ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais vir a "integrar o partido".

"Os nossos adversários não estão dentro do PSD", atentou.

Albuquerque reforçou a sua disponibilidade "total para conversar com Manuel António Correia, fazendo votos de que "ele esteja disponível para levar a bom porto os objectivos fundamentais do PSD".

Questionado sobre a decisão do Conselho de Jurisdição do PSD Madeira relativamente ao requerimento de convocação de um congresso extraordinário subscrito por 540 militantes, solicitada por Manuel António Correia, o líder do partido voltou a garantir que não tem informações oficiais.

"Vamos ver, o Conselho de Jurisdição há de dizer alguma coisa", respondeu Albuquerque, atirando que não é o presidente do órgão.