Albuquerque elogia Marcelo pela decisão “inteligente”

O presidente do Governo Regional considera “inteligente” da parte do presidente da República ter convocado as eleições Regionais antecipadas para 23 de Março e não para 16, como na véspera havia dito ser “a data ideal”.

À chegada à Madeira, Miguel Albuquerque justifica a conclusão sobre a data do sufrágio por reconhecer que era “a data possível” para ser possível já incorporar as alterações à lei eleitoral para a Madeira “que tem uma vantagem óbvia que é a de permitir o voto em mobilidade”, destacou.

“Podia ser a 16 [de Março], mas a 16 já não fava para incorporar as alterações à lei eleitoral”, razão para classificar o ‘adiamento’ de uma semana como tendo sindo “uma decisão inteligente”.

Já na qualidade de presidente do PSD/M, garantiu “fazer o possível e com toda a humildade, fazendo um apelo ao eleitorado para a necessidade de termos um governo estável e que governe a Região para o futuro. Não podemos continuar nesta instabilidade e nesta brincadeira de partidos”, adverte. “O que a Madeira precisa e o que eu vou apelar é que os madeirenses pensem muito bem naquilo que vão decidir para o futuro, por que nós não podemos continuar nesta instabilidade. Nós temos que ter condições de governabilidade”, apela.

Reconhece que para garantir essa desejada estabilidade “é necessário os madeirenses não dispersarem votos e se concentrarem naquilo que é essencial. Podem não gostar ou gostar menos ou gostar mais de mim ou do PSD, mas é fundamental neste momento pensarmos no futuro da Madeira”, reforça.

Já em jeito de conclusão, insiste que “neste momento o que é fundamental é as pessoas perceberem que nós não podemos nos entender de qualquer maneira com toda a gente. E também é importante perceberem que tudo o que é oposição ao PSD, sobretudo as forças da esquerda polarizada, JPP, Chega e PS, estão feitas umas com as outras para desgovernar a Madeira em coligação”, denuncia.