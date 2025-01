Faldo elogia engenheiros e paisagem da Ponta do Pargo

Nick Faldo, credenciando golfista de PGA Tour, várias vezes considerado melhor golfista do circuito mundial e projectista do campo de golfe da Ponta do Pargo, afirmou que o maior desafio na construção do novo projecto foi a parte de engenharia e foi preciso “bons engenheiros porque existe uma grande movimentação de terras” e de construção de “linhas de água”, além disso o relevo do campo obriga ao recurso de muitas soluções técnicas.

“Estes engenheiros foram muito inteligentes neste trabalho do campo de golfe”, elogiou, não sabendo ainda para quando a infra-estrutura desportiva de 18 buracos estará concluída: “Ainda existe um grande trabalho para fazer, mas possivelmente em 2026”, apontou, lembrando que a construção de campo com esta especificidade “demora sempre muito tempo”.

Ainda assim diz estar perante um campo de “incrivelmente dramático, vai ser incrível, vai ser espantoso jogar aqui”, perspectivou.

A construção do campo na Ponta do Pargo rondará os 14 milhões de euros. Miguel Albuquerque destaca que será "um dos campos mais bonitos da Europa", o que "vai mudar completamente a zona Oeste da Madeira".

Declarações que aconteceram durante uma visita demorada ao campo que juntou várias figuras ligadas ao golfe madeirense.