Líder do Chega Madeira destaca "decisão ponderada" de Marcelo

Miguel Castro, líder do Chega Madeira, considerou que a decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de marcar as eleições regionais antecipadas para 23 de Março foi "ponderada" e reflecte uma preocupação com o calendário cultural e político da Região. Para o dirigente, a escolha da data teve em conta a celebração do Carnaval, uma das festas mais emblemáticas da Madeira, e garantiu tempo suficiente para os partidos políticos se organizarem para a campanha e a logística eleitoral.

"A marcação para 23 de Março dá margem para os partidos prepararem a campanha e toda a logística necessária", afirmou Miguel Castro, destacando que a decisão contribui para que o processo eleitoral decorra com tranquilidade e eficiência. O Carnaval, que este ano será celebrado no início de Março, foi igualmente referido pelo líder do Chega como um evento importante na agenda regional que justificava um espaço temporal antes da campanha eleitoral.

As eleições regionais, marcadas após a dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira na sequência da moção de censura aprovada em dezembro de 2024, serão determinantes para redefinir o quadro político regional. O Chega Madeira, que integra a oposição, encara o próximo acto eleitoral como uma oportunidade para reforçar a sua presença no parlamento regional e consolidar a sua mensagem junto dos eleitores.

Miguel Castro frisou que o partido está preparado para apresentar uma campanha focada nas preocupações dos madeirenses e no combate às questões que considera fundamentais para a Região, reiterando o compromisso do Chega em oferecer uma alternativa forte e assertiva à governação actual.

Com a data oficializada, os partidos regionais têm cerca de dois meses para intensificar os preparativos e mobilizar os eleitores. Para Miguel Castro, o tempo concedido pela escolha de 23 de Março será crucial para garantir que a campanha decorra de forma organizada e que todas as forças políticas tenham condições para apresentar as suas propostas.

O Chega Madeira prepara-se agora para enfrentar o desafio eleitoral com uma estratégia voltada para a mobilização dos eleitores e o fortalecimento da sua posição no cenário político regional, apostando no discurso de mudança e renovação como a sua principal bandeira.