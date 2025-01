Assembleia regional suspende plenários até decisão de Marcelo

A reunião plenária que estava agendada para amanhã na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) foi cancelada. A decisão foi tomada hoje, em Conferência de Representantes, conforme fez saber, após esse encontro, o presidente do parlamento madeirense. Aos jornalistas, José Manuel Rodrigues deu conta de que a proposta por si apresentada aos representantes partidários foi aprovada por maioria, tendo apenas votado contra Nuno Morna, deputado único do Iniciativa Liberal (IL).

No mesmo encontro, e por proposta do PSD, foi decidido que as próximas reuniões plenárias agendadas para quarta e quinta-feira ficam suspensas até ser conhecida a decisão do Presidente da República sobre a crise política na Madeira. O partido proponente, o Chega, o CDS-PP e o PAN votaram a favor desta suspensão, ao contrário do PS, do IL e do JPP, que votaram contra.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir amanhã os partidos com representação parlamentar na ALRAM para depois disso, e após ouvir o Conselho de Estado, decidir se dissolve ou não o parlamento regional.