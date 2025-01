A decisão é do Povo!

O início do ano de 2025 está a ser marcado pelo agendamento das eleições regionais para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), das quais sairá o próximo presidente do Governo Regional da Madeira. Já todos sabemos a guerra interna no PSD e a postura de Miguel Albuquerque que teima em não abdicar do seu “cadeirão do poder”. Embora a contas com a justiça, tal como outros 4 secretários regionais do seu governo, todos eles se acham idóneos para ocupar, novamente, os cargos públicos que têm desempenhado. O julgamento caberá ao Povo que decidirá quem deve governar a Madeira: um grupo de pessoas agarradas ao poder e com acusações na justiça por suposta corrupção, e que estão apenas preocupadas em governar-se e não se importam com a realidade do Povo? Ou se querem um grupo de pessoas que tem um projeto alternativo, um projeto que se preocupa com os reais problemas do Povo; que não está preso a interesses e grupos económicos; que se preocupa em governar para melhorar a qualidade de vida da população, utilizando com responsabilidade os dinheiros públicos para esse fim e não para promover o enriquecimento de alguns, em detrimento do bem-comum, como tem acontecido ao longo dos quase 50 anos de governação PSD?

Veja-se o que tem acontecido nos últimos tempos no setor da Saúde na Região. O Hospital Dr. Nélio Mendonça, com as urgências entupidas e camas espalhadas pelos corredores com doentes (cerca de 40) à espera para internamento; 232 doentes com alta clínica e que continuam a ocupar as camas no hospital porque não existem lugares disponíveis em lares; falta de medicamentos e outros materiais/consumíveis hospitalares; adiamento de cirurgias porque não existem camas disponíveis para internamento após as cirurgias; falta de manutenção de equipamentos; falta de boas condições de trabalho para os profissionais de saúde e todos os operacionais que ali trabalham. E muitos outros problemas que os doentes e seus familiares têm conhecimento!

Desta lista de situações, é de realçar o facto de não se realizar cirurgias porque não há camas para internamento, estando 232 pessoas em situação de “altas problemáticas”. Não podem ir para lares porque não existem vagas! No entanto, o Governo Regional, sob a tutela de Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde, tem a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de S. Jorge a crescer erva no pátio e as instalações a degradarem-se, desde que encerrou para dar lugar a um lar que tem sido continuamente prometido em vésperas de eleições, mas que nunca se concretizou. Uma promessa que já vem de julho de 2021.

Face a estes problemas o senhor Secretário Regional da Saúde, em defesa do seu “ídolo”, Miguel Albuquerque, minimiza as situações e fala dos problemas do Serviço Nacional de Saúde! Foge às suas responsabilidades e ignora o sofrimento das pessoas! Não admira! Para quem foi de férias para o Porto Santo com a Madeira a arder, é bem capaz de ignorar o sofrimento das pessoas que veem a sua cirurgia adiada porque o Serviço Regional de Saúde público não dá resposta! Infelizmente, é o que temos!