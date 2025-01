Marques Mendes terá apoio do PSD se for candidato

O secretário-geral do PSD disse hoje estar "absolutamente convencido" de que Luís Marques Mendes terá o apoio do partido se avançar com uma candidatura a Presidente da República, acrescentando que será "um extraordinário candidato".

"Estou absolutamente em crer que, tendo ele a vontade de protagonizar uma candidatura à Presidência da República, será um extraordinário candidato que terá, estou absolutamente convencido disso, o apoio do PSD. O meu terá certamente", declarou Hugo Soares no programa "São Bento à Sexta", da Rádio Renascença.

O secretário-geral considera que o ex-líder do PSD Marques Mendes "preenche todos os requisitos de um candidato a Presidente da República que o PSD pode e deve apoiar", salientando que "é alguém de quem o país conhece perfeitamente o pensamento" e tem "experiência política".

No fim de semana passado, o presidente do PSD, Luís Montenegro, já tinha dito em Ovar que a solução de apoio do PSD a um candidato presidencial "está perto", num auditório em que Luís Marques Mendes estava sentado na primeira fila, provocando risos na plateia.

"Não é assunto para nos preocupar. Não é assunto para provocar, aqui, nenhuma intranquilidade. Sabemos que a solução está perto", disse hoje Luís Montenegro sobre o apoio do PSD a um candidato presidencial, provocando risos na plateia do 5.º Encontro Nacional de Autarcas Social-Democratas, que antes tinha recebido o ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes com uma ovação de pé.

Marques Mendes já admitiu, por várias vezes, a hipótese de se candidatar a Belém e, no passado domingo, disse no seu comentário semanal na SIC que estava a "ultimar essa reflexão".

Na moção de estratégia com que foi reeleito líder do PSD, Montenegro defendeu que o partido deveria apoiar, preferencialmente, um militante social-democrata nas presidenciais de janeiro de 2026.