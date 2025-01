Presidente da Concelhia do PSD escolhido para candidato à Câmara de Évora

O presidente da Concelhia de Évora do PSD, Henrique Sim-Sim, voltou a ser escolhido por esta secção partidária para liderar a candidatura dos sociais-democratas à presidência deste município, gerido pela CDU, revelaram hoje fontes partidárias.

As mesmas fontes indicaram à agência Lusa que o nome de Henrique Sim-Sim para candidato do partido à Câmara de Évora, onde é vereador da oposição, "foi aprovado por unanimidade e aclamação" em reunião da Assembleia de Secção de Évora do PSD.

Segundo as mesmas fontes, a proposta de candidato ainda terá que ser discutida e votada pela Comissão Política Distrital de Évora, que se reúne na segunda-feira, e pela Comissão Política Nacional.

Contactado pela Lusa, Henrique Sim-Sim disse que "foi com grande felicidade" que viu o seu nome aprovado como cabeça de lista, considerando que os quase quatro anos de trabalho na oposição dão "muita confiança para mudar a cidade".

"Temos vindo a construir uma equipa e um projeto de grande proximidade com a população e estou convicto que teremos também a sua confiança para que possamos liderar a Câmara de Évora nos próximos anos", afirmou.

Aludindo ao "incentivo diário de muitas pessoas, de diferentes quadrantes sociais e mesmo políticos", o candidato 'laranja' prometeu "resolver os problemas da cidade e dar um futuro mais ambicioso" ao concelho.

Henrique Sim-Sim liderou a candidatura da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT à Câmara de Évora nas autárquicas de 2021, que foi a terceira força política mais votada, atrás da CDU e do PS, com 19,07% dos votos e dois eleitos.

Militante do PSD desde 01 de junho de 2009, Henrique Sim-Sim foi eleito presidente da Comissão Política Concelhia de Évora do partido em setembro de 2020 e reeleito em outubro de 2022 e no mesmo mês de 2024.

Natural de Évora, Henrique Sim-Sim, de 51 anos, é formado em Engenharia Zootécnica, com especialização em Relações Internacionais e Cooperação para o Desenvolvimento, e atualmente é funcionário da Fundação Eugénio de Almeida.

Esta é a segunda candidatura até agora anunciada à Câmara de Évora, depois de o PS ter apresentado o ex-eurodeputado socialista e professor universitário Carlos Zorrinho como cabeça de lista do partido.

Este município alentejano é liderado pela CDU, estando o presidente Carlos Pinto de Sá a cumprir o seu terceiro e último mandato.

O atual executivo é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do Movimento Cuidar de Évora.