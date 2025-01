Em jeito de resposta ao adversário interno, Manuel António Correia, o presidente do PSD/M garante que o partido está a cumprir com o estipulado nos estatutos e como tal, não funciona de forma anárquica.

Garante que o partido "não está a adiar nada", aludindo ao requerimento que reclama Congresso antecipado.

"É os prazos. O PSD tem estatutos e está a cumprir os estatutos" para concluir que "o PSD não funciona de forma anárquica", garante.

Albuquerque remete para a reunião de hoje o esclarecimento do tema que tem dado que falar.

Admitiu que quando acabar a reunião do Conselho de Jurisdição convocada para hoje "ele (Rui Abreu) vai dizer qual é a decisão do Conselho [de Jurisdição]".

