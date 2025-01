Alexandra Leitão confirmada como candidata a Lisboa

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, vai ser a candidata socialista à Câmara de Lisboa, confirmou hoje o secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, considerando que é um "sinal da aposta forte" do partido e a "pessoa certa".

Em declarações aos jornalistas no final de uma ronda de reuniões com o setor da saúde, Pedro Nuno Santos confirmou o nome de Alexandra Leitão como candidata do PS à Câmara de Lisboa.

Esta escolha é um "sinal da aposta forte" que o partido está a fazer em Lisboa e é "a pessoa certa", disse Pedro Nuno Santos, destacando o perfil de "realização e concretização" de Alexandra Leitão.

"A escolha da Alexandra Leitão para a Câmara Municipal de Lisboa explica-se de uma forma muito simples. A capital é muito importante, Lisboa está a ser mal governada pelo PSD e pelo presidente de Câmara atual e portanto o PS tinha de fazer a sua maior aposta", respondeu aos jornalistas.

De acordo com o líder do PS, a líder parlamentar socialistas "é uma das figuras mais importantes" do PS, depois de si próprio e do presidente do partido, Carlos César.

"É um sinal da aposta forte que estamos a fazer em Lisboa, uma cidade onde cada vez mais é claro a incapacidade de Carlos Moedas resolver problemas como o da higiene e da segurança, o da mobilidade e do trânsito e mesmo o da habitação", defendeu.

Pedro Nuno Santos destacou que Alexandra Leitão tem esse perfil de "determinação, força e capacidade de resolução de problemas".

"O que é para nós claro é que da esquerda à direita começa a ser muito presente a ideia de que Carlos Moedas trabalha bem a sua imagem mas não consegue resolver problemas aos lisboetas", acusou.

Questionado sobre se esta escolha foi também na perspetiva de uma coligação ou pontes à esquerda, o líder do PS recusou essa ideia.

"A escolha da Alexandra Leitão tem a ver com o perfil, com a dimensão política que granjeou ao longo dos últimos anos em Portugal, em representação do Partido Socialista, o perfil de realização, de concretização que ela tem e que nos oferece a possibilidade de podermos disputar a Câmara Municipal de Lisboa", considerou.

Mostrando-se convicto que "Alexandra Leitão é mesmo a pessoa certa para o Partido Socialista voltar a governar a Câmara Municipal de Lisboa", Pedro Nuno Santos referiu que o resto depende do trabalho que for feito a partir de agora.

"Neste momento, a única coisa que vos posso dizer é que o Partido Socialista tem uma candidata, não posso falar pelos outros partidos como é evidente", disse.

O líder do PS foi ainda questionado sobre o que o levou a escolher Alexandra Leitão em vez da ex-ministra Mariana Vieira da Silva e sobre a possibilidade desta última ser a candidata do PS a Sintra.

"A Mariana Vieira da Silva é um dos quadros mais importantes do Partido Socialista e por todos nós, julgo eu, vista como alguém de grande capacidade e qualidade política", disse.

Sobre a eventual substituição de Alexandra Leitão como líder parlamentar do PS, Pedro Nuno Santos escusou-se a adiantar pormenores, considerando que os timings destas decisões são do partido.

Esta tarde, Alexandra Leitão tinha remetido para Pedro Nuno Santos a decisão sobre uma eventual sua candidatura à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas.

Alexandra Leitão eleita em abril líder parlamentar do PS depois das legislativas antecipadas nas quais foi cabeça de lista pelo distrito de Santarém.

É membro do Secretariado Nacional do PS e foi a coordenadora do programa eleitoral do partido nas últimas eleições legislativas.

Foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de 2019 a 2022 e, entre 2015 e 2019, secretária de Estado Adjunta e da Educação. Na última legislatura, enquanto deputada, foi presidente da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Em 2022, o então líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, já tinha proposto o cargo de líder parlamentar a Alexandra Leitão, que acabou por recusar.