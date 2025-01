IL satisfeita com aprovação das alterações à lei eleitoral da Madeira

A Iniciativa Liberal Madeira, através de comunicado, congratula-se pela aprovação, na generalidade, das alterações à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O partido considera que "este momento representa uma vitória importante para a democracia, para a igualdade de oportunidades e para a inclusão, valores que sempre guiaram a atuação política do partido".

“Desde a eleição do primeiro deputado da Iniciativa Liberal para a ALRAM, esta foi uma bandeira que nunca deixámos de defender", aponta Gonçalo Maia Camelo. "Apresentámos, desde o início, um projecto de resolução que apelava à introdução destas mudanças, acreditando que são essenciais para acabar com as desigualdades e assegurar que todos os cidadãos madeirenses têm o mesmo acesso ao processo democrático”, declara o coordenador da IL Madeira.

A Iniciativa Liberal Madeira considera que o voto em mobilidade e antecipado é um passo fundamental para uma democracia mais moderna, justa e acessível.

O partido acredita que " a política deve servir para mudar a realidade para melhor, tendo por isso lutado para que os direitos de todos os madeirenses fossem respeitados de igual forma, combatendo qualquer ideia de discriminação ou exclusão".

“Este é um dia de celebração para a Madeira e para todos os madeirenses. A Iniciativa Liberal Madeira continuará a batalhar pelas causas que acredita serem indispensáveis para o progresso da nossa região, promovendo a igualdade, a liberdade e a participação cívica de todos. Parabéns à Madeira por esta importante conquista, que o PSD-M tudo fez para adiar!”, conclui Gonçalo Maia Camelo.