Escola do Caniço junta-se ao Grupo de AconXego para momento de "amor pelo próximo"

No passado dia 11 de Janeiro, professores, educadoras, encarregados de educação e alunos da EB1/PE do Caniço juntaram-se ao Grupo de AconXego - Naninhas do Bem Madeira , para mais um "momento de amor pelo próximo".

Momentos de voluntariado, partilha, boa disposição e muitas 'Naninhas' prontas a entregar no Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 52 Naninhas que farão, certamente, diferença na vida de 52 crianças em regime de internamento no referido hospital.

A iniciativa, desenvolvida na Escola, foi precedida pela angariação de material por entre a comunidade educativa, o que permitiu a confeção das Naninhas costuradas na atividade que têm vindo há vários anos a integrar o plano anual de atividades da EB1/PE do Caniço.

Os responsáveis pela atividade, juntamente com os responsáveis do grupo AconXego, agradecem a todos os que tornaram este momento possível, quer através das doações, quer através da sua presença e trabalho realizado.