Público assistiu a "momento musical marcado pela superação, magia e reconhecimento"

A Orquestra Clássica da Madeira apresentou, hoje, o concerto da Orquestra de Cordas 'Ensemble XXI', sob a direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko, integrado no Ciclo Jovens Solistas. O espectáculo contou com a participação especial de dois jovens madeirenses, a violinista Gabriela Assunção, aluna da Codarts - Universidade de Música e Artes em Roterdão, e o violoncelista Matias Assunção, aluno da Royal Conservatoire de Haia.

"Com o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira completamente lotado, assistimos hoje a um concerto de comemoração. Comemoração da música como arte maior da humanidade, comemoração de valores essenciais para a produção e usufruto da música como linguagem universal", começa por dizer o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

De acordo com Norberto Gomes, este "foi um momento musical marcado pela superação, magia e reconhecimento".

De superação, pela entrega e preparação destes jovens para a sua apresentação neste concerto com uma profunda emersão pelas obras apresentadas de Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi; de magia, pela alegria partilhada em palco com os músicos e com o público, entre eles familiares e responsáveis pedagógicos; e de reconhecimento de todos os presentes pelo sério compromisso destes jovens com algo que intrinsecamente faz parte de valores basilares de uma sociedade esclarecida, que é a educação e a cultura". Norberto Gomes

Segundo o responsável, "esta partilha musical foi para além de um momento de animação ou entretenimento, foi cultura e arte, onde houve o reconhecimento por parte de muitos jovens, alguns também estudantes de música, que não quiseram perder este concerto para apoiar os seus pares, assim como usufruir de uma tarde em comunhão com o belo, que é a música".

Neste espectáculo, conforme acrescentou Norberto Gomes, o público teve ainda a oportunidade de ouvir "dois dos Doze Concertos Grossos do conterrâneo do século XVIII António Pereira da Costa, pelo Ensemble XXI, que teve direcção musical do violinista Yuriy Kyrychenko".

No final foi o momento de os solistas receberem uma ovação de todo o numeroso público presente. Foi notória também a satisfação dos ex-professores destes jovens, visivelmente honrados com os alcances artísticos destes". Norberto Gomes

Depois de uma ovação de pé com calorosos aplausos, no final o público foi brindado com um extra, numa versão para violino e violoncelo da invenção n.º8 de Johann Sebastian Bach.