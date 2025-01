Associação de Escoteiros de Portugal-Grupo 24 recebe donativo do PSD Santo António

O PSD da freguesia de Santo António entregou ontem um donativo à Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 24 Funchal, sediada no Caminho do Lombo dos Aguiares, entidade especialmente vocacionada para a formação e educação dos mais jovens. Segundo a presidente da comissão política social-democrata desta freguesia do Funchal, "todos os contributos que possamos dar, enquanto cidadãos e enquanto intervenientes políticos, às Associações que, na nossa sociedade, assumem um papel decisivo para o bem comum, são sempre importantes e servem de incentivo à continuidade do trabalho fundamental que estas desenvolvem", defendeu Joana Silva.

O acto que decorreu ao fim do dia "resulta da angariação de verbas conseguida aquando da 65ª Volta à Cidade do Funchal, na qual esta Comissão participou, envolvendo uma equipa de 38 atletas", salienta a dirigente partidária. "Efectivamente, este é já o terceiro ano consecutivo em que participamos nesta corrida de forma solidária, tendo o objetivo concreto de ajudar Instituições da nossa freguesia, algo apenas possível de concretizar graças à participação dos nossos atletas mas, também, aos contributos das empresas e de particulares que nos têm apoiado nesta causa", frisou Joana Silva, lembrando que "este é apenas um gesto simbólico que reforça o compromisso da sua Comissão Política relativamente a todos os que vivem e contribuem para o desenvolvimento social de Santo António".

E acrescente-se que, "no âmbito desta ação solidária, já foram entregues donativos à Associação Presença Feminina (2022) e ao Abrigo Nossa Senhora de Fátima (2023)", conclui a nota.