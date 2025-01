Combustíveis ligeiramente mais caros na próxima semana na Madeira

Vai ficar um pouco mais caro andar de automóvel. Os preços dos combustíveis na Madeira vão aumentar menos de um cêntimo por litro, na próxima semana.

A gasolina de 95 octanas vai custar mais 0,4 cêntimos por cada litro, e os gasóleos rodoviário e colorido e marcado mais 0,7 cêntimos por cada litro.

Com os novos preços, a praticar a partir das zero horas da próxima segunda-feira, a gasolina e o gasóleo rodoviário passam a custar mais três cêntimos do que o primeiro preço de 2025 e o gasóleo colorido e marcado mais um cêntimo.

Na segunda-feira, a gasolina de 95 octanas vai custar 1,593 euros por litro, o gasóleo rodoviário 1,350 euros e o gasóleo colorido e marcado 1,025 euros.