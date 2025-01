Início de ano com ligeiro aumento no preço dos combustíveis na Madeira

A partir da próxima semana, o preço dos combustíveis na Madeira conhece um ligeiro aumento, o primeiro do ano 2025.

De acordo com a informação veiculada pelo despacho conjunto das Secretarias Regionais de Finanças e de Turismo, Economia e Cultura da Região, publicado no Jornal Oficial (JORAM), um litro de gasolina super sem chunbo IO 95 passará a custar 1,562 euros, ao invés dos 1,561 euros por litro em vigor nesta semana.

Já o gasóleo rodoviário passará a custar 1,321 euros por litro, preço um pouco superior do que transitou do ano passado, 1,319 euros por litro. O gasóleo colorido e marcado será fixado nos 0,998 euros por litro, mais caro do que os 0,996 euros por litro cobrados esta semana.

Estes novos preços entram em vigor na próxima segunda-feira, dia 6 de Janeiro, mantendo-se actualizados até ao domingo seguinte, dia 12 de Janeiro.