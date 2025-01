CDU diz que "é mais caro o estacionamento no Funchal do que em Lisboa"

A CDU denunciou, hoje, o aumento do preço dos parques de estacionamento destinados a moradores, no Funchal, que sofreram um aumento de 11,92€, passando de um valor anual de 126,68€ ano para 138,60€. Duarte Martins considera ser uma "injustiça quando cada vez maior é o custo de vida para os funchalenses".

"Vivemos numa altura em que os preços não param de crescer, os custos para se viver cada vez são maiores, os preços dos bens de primeira necessidade todos os dias sofrem aumentos, num momento de profunda dificuldade para muitos milhares de funchalenses, verificamos que por parte deste executivo camarário do PSD/CDS ainda há um «presente» que é subir os preços dos parques de estacionamento para os moradores", disse o dirigente.

A CDU realizou uma iniciativa política junto à Câmara Municipal do Funchal para denunciar esta situação. Duarte Martins apontou o exemplo de Lisboa, o maior município do país, em que "os moradores não pagam nada no caso de só terem uma viatura, se forem duas viaturas pagam 54€ por ano e no caso de serem 3 viaturas pagam 132€ por ano, ao contrário do que no Funchal ocorre, não sendo gratuito para ninguém e os preços estarem sempre constantemente a aumentar".

"Os trabalhadores e o povo do Funchal não podem ser vítimas das más políticas do PSD/CDS, e tem de ter em conta as dificuldades das pessoas e não aumentar os preços quando existe tanta dificuldade", diz Duarte Martins.

O dirigente diz que a CDU "tudo fará para que os trabalhadores e o povo nunca saiam prejudicados pelas más práticas dos governantes".