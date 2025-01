Acidente na Via Rápida complica manhã de sexta-feira

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente à entrada do túnel João Abel de Freitas, está a causar enorme constrangimento rodoviário.

Desconhece-se que viaturas e quantos estão envolvidos, mas é certo que nenhuma das corporações do Funchal foi chamada, o que pode indiciar não terem sido registados feridos.

Foto Google Maps

Uma já complicada situação de congestionamento com cerca de 2 km de extensão, que está a afectar toda a zona que vem desde o nó de Santo António, com estradas e saídas obstruídas.

A Via Litoral já tem meios no terreno para ajudar a libertar a via e fluir o trânsito.