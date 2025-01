PTP questiona prorrogação da concessão da Via Rápida

O Partido Trabalhista Português (PTP) questinou, esta tarde, em comunicado, a prorrogação, pelo Governo Regional, dos contratos de concessão da Via Rápida, à empresa Via Litoral, sobretudo dada a não aprovação do Orçamento Regional.

Na missiva remetida à comunicação social, Raquel Coelho acusa o Executivo de Miguel Albuquerque de "mentir às pessoas", com o intuito de "lançar o pânico sobre a população e responsabilizar a oposição" sobre o chumbo do Orçamento. A líder do partido diz mesmo não entender a decisão do Governo Regional quanto à referida prorrogação, sobretudo tendo em conta o contexto político actual, em que estamos na eminência de eleições antecipadas.

"Primeiro Miguel Albuquerque ameaça com a paralisação das obras do hospital, em consequência do chumbo do Orçamento, e pouco tempo depois anunciam a prorrogação do contrato com o consórcio que faz a manutenção da Via Rápida. Mas, afinal têm ou não meios de contratualizar mais despesa. O chumbo do Orçamento pelos vistos é um entrave só para o que interessa”, diz Raquel Coelho.