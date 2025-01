Acidente na via rápida congestiona trânsito

Um acidente na via rápida no nó de Santo António, no Funchal, ocorrido há instantes, está a deixar o trânsito congestionado.

O sinistro, que ocorreu no sentido Câmara de Lobos- Funchal, não terá resultado em feridos, visto nenhuma corporação ter sido chamada ao local.

As filas de trânsito, no entanto, ultrapassam um quilómetro de extensão.