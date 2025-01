Livre abre Primárias para Eleições Regionais Antecipadas da Madeira

O partido Livre anunciou, hoje, a abertura de eleições primárias para a escolha dos candidatos que concorrerão à Assembleia Legislativa Regional, no contexto iminente de eleições antecipadas na Madeira.

"A convocação do Conselho de Estado para o dia 17 de Janeiro reforça a necessidade de preparar o futuro político da Madeira", sustenta o partido em comunicado de imprensa.

O Livre apresenta-se como uma alternativa comprometida com um arquipélago mais justo e verde, preparado para os desafios políticos e sociais que se avizinham Livre

Refira-se, a propósito, que o Livre é único partido com representação parlamentar na Assembleia da República, a fazer eleições primárias para escolher candidatos.

A mesma nota realça que este processo "reforça o compromisso do partido com a transparência e a participação democrática, que permite a participação de qualquer pessoa, seja como candidata ou como eleitora, que subscreva e perfilhe os valores do Livre".

As pré-candidaturas e inscrições para estão abertas até ao dia 20 de Janeiro de 2025.