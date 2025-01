Alexandra Leitão remete para Pedro Nuno decisão sobre candidatura a Lisboa

A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, remeteu hoje para o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, a decisão sobre uma eventual sua candidatura à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas.

"As designações, as indigitações são feitas pelo secretário-geral e, portanto, vamos aguardar", respondeu Alexandra Leitão em declarações à SIC no parlamento.

A líder parlamentar socialista foi questionada sobre as notícias de que será ela a escolha de Pedro Nuno Santos para encabeçar a lista socialista à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas deste ano.

Sobre se haveria novidades esta semana, Alexandra Leitão respondeu apenas: "vamos aguardar. É com o secretário-geral".

Alexandra Leitão foi eleita em 10 de abril de 2024 líder parlamentar do PS na sequência das eleições legislativas antecipadas nas quais foi cabeça de lista pelo distrito de Santarém.

É membro do Secretariado Nacional do PS e foi a coordenadora do programa eleitoral do partido nas últimas eleições legislativas.

Foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de 2019 a 2022 e, entre 2015 e 2019, secretária de Estado Adjunta e da Educação. Na última legislatura, enquanto deputada, foi presidente da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Em 2022, o então líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, já tinha proposto o cargo de líder parlamentar a Alexandra Leitão, que acabou por recusar.