Sonae quer fazer hotel na Rua dos Ferreiros é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Grupo empresarial vai comprar a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, no centro do Funchal. Negócio vai custar 1,2 milhões de euros, revela o presidente Diamantino Alturas.

Exibição de grande nível para se referir ao Nacional que venceu o FC Porto por 2-0, num resultado construído ainda na primeira parte. Com esta vitória os alvinegros fugiram dos lugares de descida.

Nota ainda para o Jardim botânico a caminho do meio milhão de visitantes. Espaço rendeu, em 2024, mais 15 mil euros em receitas e aguarda por obras de requalificação.

Por fim, impacto na redução dos impostos só pela via nacional.

