Pedro Nuno Santos acusa Governo de ser "profundamente incompetente"

O secretário-geral do PS acusou hoje o Governo de ser "profundamente incompetente" e de não ter "uma visão e um desígnio para o país", apontando como exemplo a forma como tem gerido o Serviço Nacional de Saúde.

Em Vila Nova de Famalicão, num almoço de apresentação da candidatura de Eduardo Oliveira à Câmara local, Pedro Nuno Santos classificou o executivo de Luís Montenegro como o Governo do setor privado na saúde.

"Temos um Governo profundamente incompetente, ideológico e sem visão e desígnio para o país", referiu.

Para o líder do PS, uma coisa é apresentar 'powerpoints', outra bem diferente "é governar e resolver os problemas do país".

Focando-se no SNS, Pedro Nuno Santos disse que o Governo, em campanha eleitoral, prometeu "alguma facilidade" na resolução dos problemas, mas hoje revela "incapacidade e incompetência", cometendo "erros todos os dias".

Apontou o aumento de urgências fechadas, as listas de espera cirúrgica dos doentes oncológicos, os tempos de espera nas urgências, as "barreiras" criadas no acesso ao SNS, designadamente às grávidas, e a criação das unidades de saúde familiar privadas.

"Temos em curso a retirada do Estado do SNS (...). Este é o Governo não do SNS, mas do setor privado na saúde", criticou.

Para Pedro Nuno, o atual Governo, depois da distribuição do excedente orçamental deixado pelos socialistas, "não tem mais nada para apresentar ao país".

Por isso, apelou à mobilização do partido, para concretizar a "grande tarefa" de ganhar as Autárquicas e renovar a sua proposta política para o país.

"Queremos continuar a ser a maior força política autárquica de Portugal", sublinhou, defendendo que a aposta é que Portugal cresça e que o crescimento "chegue a toda a gente".