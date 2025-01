CMF prepara candidatura sobre calçada madeirense ao INPCI

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresenta esta tarde, em colaboração com a Direção Regional da Cultura e instituições como a Universidade de Aveiro e a organização Acordo Heróico, a preparação do dossier de candidatura 'Saberes e Técnicas da Calçada Madeirense' ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, tutelado pelo Património Cultural, Instituto Público.

Sara Canavezes, técnica superior da edilidade e responsável pela candidatura, avança que actualmente existem poucos profissionais calceteiros desta prática ancestral, mas que a grande maioria encontra-se na autarquia do Funchal.

“São poucos, mas é a maior equipa do arquipélago”, referiu, acrescentando que existem cerca de 8 nos quadros da CMF.

O inventário, iniciado em Novembro, envolve um levantamento detalhado da calçada madeirense em espaços públicos e visitáveis das 10 freguesias do Funchal. O levantamento inclui a identificação de calceteiros activos, a documentação de pavimentos perdidos ou recuperados e o registo de possíveis ameaças à continuidade da prática.

A autarca, Cristina Pedra, agradeceu o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

“Devemos perpetuar este ofício”, referiu a edil, dizendo que tem conhecimento do trabalho que tem sido realizado para a realização desta candidatura.

Finaliza que este é o primeiro passo para depois candidatar à UNESCO.