Carro incendiou-se em parque de estacionamento do Funchal

Um carro incendiou-se esta manhã no parque de estacionamento do Centro Comercial Europa, no Funchal.

O fogo surgiu na zona do motor e deixou o ‘Seat Marbella’ destruído.

Para o local foram mobilizados 10 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que combateram o incêndio com o apoio de três viaturas de combate a incêndios.

A mesma corporação esteve no local com uma ambulância, que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.

Nove elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram também apoiar esta corporação com três viaturas.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

De referir ainda que os Bombeiros Voluntários Madeirenses retiraram também um cão que estava no interior de outra viatura no mesmo piso.