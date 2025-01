Fábio Blanco reforça Marítimo

Confirmando a notícia avançada pelo DIÁRIO, Fábio Blanco vai reforçar o ataque do Marítimo, confirmando igualmente as noticias avançadas em Espanha. O jogador espanhol vai assinar contrato por dois anos e meio e deve chegar à Madeira às primeiras horas de domingo.

Fábio Blanco fez grande parte da sua formação no Valência, ainda com uma passagem final pelos alemães do Eintract Frankfurt, de onde saiu para o Barcelona, alinhando pela equipa B em duas temporadas (2021/22 e 2022/23) para, finalmente, se transferir para o Villarreal, onde apenas jogou na formação secundaria, com uma passagem, pelo meio, pelo Cultural Leonesa.

Esta temporada, pela equipa B do Villarreal, alinhou em 15 jogos na Primeira División RFEF (equivalente à nossa Liga 3), mas apenas foi titular em três jogos. O seu último jogo (suplente utilizado) aconteceu a 21 de Dezembro, na derrota caseira diante do Yeclano Deportivo. Refira-se que o novo reforço do Marítimo, o segundo neste mercado de Janeiro, foi internacional pela Espanha nas camadas jovens, alinhando pelos sub-15, sub-16, sub-17 e sub-19.