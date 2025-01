Está confirmada a contratação do extremo direito Fabio Blanco pelo CS Marítimo. O espanhol de 20 anos assinou contrato até 2027.

Está assim oficializada a notícia que já tinha sido avançada pelo DIÁRIO, que dava conta do acordo com o jovem que já passou pelo Barcelona e Villarreal, contando ainda com passagens pelos escalões jovens da seleção espanhola.

As boas-vindas já foram partilhadas nas redes sociais do clube verde-rubro.