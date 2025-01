Atleta inglês realizou estágio de badminton na Madeira

Kalyan Manoj, atleta inglês do escalão Sub – 17, participou num estágio de badminton organizado pelo treinador Cosme Berenguer (Club Sports da Madeira), que se realizou entre os dias 6 e 12 de Janeiro, no Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco, Pavilhão da Levada e Pavilhão da Serra Água.

O atleta inglês é um dos fortes candidatos ao título no Campeonato da Europa Sub-17, que se realiza este ano. nesta deslocação à Região, ingressou no estágio com o objectivo de melhorar as suas capacidades técnicas e táticas, "com o apoio do técnico Cosme Berenguer e do atleta Tiago Berenguer, medalha de bronze no recente Campeonato Europeu de Juniores".

"No decorrer do estágio, foram realizadas sessões bi-diárias, divididas em treinos técnicos e jogos, incluindo atividades físicas e lúdicas, como corrida em espaços abertos e alguns momentos de lazer", explica nota à imprensa.

No final do estágio, foi efetuado uma troca de T-shirt entre o clube e o atleta, sendo a mesma realizada pelo técnico Cosme Berenguer, e modo solidificar laços de amizade entre os dois clubes, deixando em aberto a possibilidade de estagiar no Centro de Treino em Inglaterra.