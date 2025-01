SANAS assistiu 46 pessoas no mar da Madeira em 2024

O SANAS Madeira prestou auxílio a 46 pessoas no último ano. Destes, 12 foram resgates críticos e os restantes 34 pessoas a quem o corpo operacional garantiu a segurança, num total de 128 missões concluídas. Estes são os números operacionais de 2024 divulgados pela Associação Madeirense para Socorro no Mar.

De acordo com estes dados, no ano agora findo, verificou-se um aumento de 13 por cento da actividade operacional do SANAS Madeira, comparativamente a 2023.

Do total de 128 missões, a 67 foram de busca e salvamento e as restantes 61 consistiram em apoios diversos, nomeadamente para provas desportivas no mar.

Refira-se que, nestas missões foram empenhadas: 49 embarcações e 222 tripulantes e percorrida uma distância de 721,2 milhas náuticas, num total de quase 90 horas (89,8 horas) de missão.

Olhando ainda aos dados ao pormenor o SANAS Madeira receber, em 2024: 14 pedidos de auxílio; realizou quatro saídas para buscas por desaparecidos no mar, 23 missões evacuação por mar, nove missões de resgate e 10 reboques a embarcações para porto seguro.

A título de curiosidade, a missão com maior duração foi de 7 horas.

Para a Ângelo Abreu, comandante operacional do SANAS, estes números são “o resultado visível de um ano trabalhoso mas extremamente produtivo e que reflecte o empenho, a disponibilidade e as capacidades de todo o Corpo Operacional do SANAS Madeira”.

Chegamos ao final de 2024 com a certeza de que o SANAS Madeira é composto na sua esmagadora maioria por voluntários que de amadores têm muito pouco. É a eles que se deve a permanência e a pronta resposta que nos permite estar no mar, pela vida! Ângelo Abreu

2.481 atletas acompanhados e 31 voltas à ilha

De destacar dentre a actividade operacional do SANAS Madeira em 2024, a assistência em diversas competições desportivas no mar.

“Fomos desafiados a tomar papel activo no planeamento de provas desportivas, em assumir a segurança e assistência em travessias que levaram ao limite atletas e tripulações, em incrementar competências dos operacionais para a melhoria significativa da Busca e Salvamento em meio aquático na Região Autónoma da Madeira”, realça o comandante Ângelo Abreu em comunicado de imprensa.

Neste contexto, o SANAS acompanhou 2.481 atletas no ano passado. Destes, 42 foram assistidos e 22 evacuados.

A missão com a maior duração, 21 horas, foi a Travessia Madeira – Desertas – Madeira, realizada pela nadadora de águas livres Mayra Santos, em Julho último.

Mayra Santos cumpre desafio de ligar a Madeira às Desertas a nado A nadadora luso-brasileira Mayra Santos completou, há cerca de meia hora, a ligação a nado entre a Madeira e as Desertas (e regresso), num total de 60 quilómetros, naquela que foi a primeira vez que tal feito foi alcançado.

Em termos de meios, no acompanhamento a atletas em 2024, o SANAS empenhou 94 embarcações e 229 tripulantes, que estiveram 422,9 horas em missão, percorrendo uma distância de 1.555 milhas náuticas.

“A resposta do Corpo Operacional aquando das necessidades de empenhamento foi de tal maneira significativa que chegamos a ter 11 elementos, em dia de semana e horário laboral, presentes para cumprir com as nossas responsabilidades num acompanhamento a uma prova internacional com mais de 500 atletas”, evidencia Ângelo Abreu.

Outro dado curioso é que, em 2024, o SANAS deu 31 voltas à ilha da Madeira!

“Excluindo verificações periódicas de meios de salvamento, exercícios, treinos, trânsitos de logística, patrulhamentos costeiros por terra ou mar e preparação para as missões foram navegadas no total 2276,2 milhas náuticas, o equivalente a 31 voltas à ilha da Madeira”, detalha o balanço da actividade operacional da Associação Madeirense para Socorro no Mar em 2024.