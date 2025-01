IASAÚDE realizou hoje mais de 350 atendimentos

No decorrer do dia de hoje, 8 de Janeiro, o balcão de reembolsos situado no Instituto de Administração da Saúde(IASAÚDE) no Funchal, realizou mais de 350 atendimentos a utentes, no âmbito do sistema de atendimento misto definido para a entrega das despesas de saúde para efeitos de reembolso. De acordo com os dados, 12% destes atendimentos foram realizados mediante o agendamento prévio.

Dezembro e Janeiro com reembolsos complicados Balcão do IASAÚDE na Rua das Pretas foi pequeno para tanta afluência. Houve muita espera até a retoma hoje dos agendamentos

Este novo modelo de atendimento, que entrou hoje em vigor, opera com base em dois mecanismos, nomeadamente o atendimento mediante agendamento prévio e também por ordem de chegada, através de um sistema de senhas. Desta forma, os utentes são distribuídos por balcões distintos, de acordo com o serviço requerido.

Só em 2024, o balcão de reembolsos do Funchal realizou mais de 55 mil atendimentos aos beneficiários do SRS-Madeira.

O IASAÚDE, IP-RAM relembra que a marcação para a entrega das despesas de saúde pode ser feita através do site, disponível em https://apps.iasaude.pt/reembolsos/agendamento/ ou através do contacto telefónico 291 212 370.