A equipa do Házená Kynzvart, adversário do Madeira Andebol SAD na eliminatória europeia a ter lugar amanhã no Pavilhão do Funchal, chegou esta madrugada à Região.

As checas registaram o momento para a nossa reportagem junto ao busto do craque mundial Cristiano Ronaldo.

O conjunto checo realiza hoje, a partir das 17 horas, o habitual treino no recinto do jogo.