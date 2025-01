Nottingham segue na Taça de Inglaterra, Chelsea goleia com 'bis' de João Félix

O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, apurou-se hoje para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol, numa tarde em que Chelsea, Brighton, Leicester e Bournemouth também carimbaram a passagem.

A equipa de Nottingham, sensação no campeonato, em terceiro, estreou-se na atual edição da Taça com uma vitória caseira diante do Luton (2-0), emblema do Championship, com o paraguaio Ramón Sosa a assistir, Yates, aos 40 minutos, e a marcar, aos 68.

No segundo golo, coube ao português Jota Silva, aposta de início, assistir o avançado internacional paraguaio.

Em Stamford Bridge, também brilhou João Félix, titular nos 'blues', juntamente com Renato Veiga e Pedro Neto, num jogo em que o ex-benfiquista bisou aos 75 e 77 minutos, na goleada por 5-0 ao Morecambe, da League Two, do quarto escalão.

Outras goleadas foram protagonizadas por mais emblemas da Liga: Bournemouth, na receção ao West Bromwich (5-1), Brighton, na visita ao Norwich (4-0), e, um pouco antes, de Leicester, na receção ao Queens Park Rangers (6-2), todos do Champhionship.

Durante a tarde, a grande surpresa aconteceu com a eliminação do Brentford em casa, em jogo frente ao Plymouth, emblema do segundo escalão, com a equipa, que teve Fábio Carvalho no banco, a perder por 1-0, após golo de Whittaker, aos 82 minutos.

Mais cedo, um pouco antes do apuramento do Liverpool, numa goleada ao Accrington (4-0), em que Diogo Jota abriu o marcador, o Wolverhampton, de Vítor Pereira, venceu em casa do Bristol (2-1), com Rodrigo Gomes a marcar, a passe de Gonçalo Guedes.

Os 16/avos de final contam já com os apurados Cardiff City, Everton, Fulham, Wycombe Wanderers e Aston Villa, e hoje Wolverhampton, Birmingham, Blackburn, Liverpool, Leicester, Bournemouth, Chelsea, Brighton, Nottingham, Exeter e Plymouth.

A eliminatória prossegue hoje, com prolongamento nos jogos Reading-Burnley e Sunderland-Stoke, e outros embates mais tarde, entre os quais o Manchester City-Salford City, num programa que se prolonga por domingo e apenas se completa durante a semana.