Reedição do formato 'covid-19' da Taça da Liga decide-se entre favoritos

A 18.ª edição da Taça da Liga de futebol, que reedita um formato somente disputado em 2020/21 devido à pandemia de covid-19, sem fase de grupos, vai ser decidida, em Leiria, entre terça-feira e sábado, pelos habituais favoritos.

As condicionantes de um calendário sobrecarregado levaram a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a preparar um formato extraordinário, com os seis primeiros da edição de 2023/24 da I Liga e os dois primeiros do segundo escalão.

Sem surpresa, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, os primeiros classificados do campeonato passado, a jogarem em casa, apuraram-se para a final a quatro, a disputar, pelo quinto ano seguido no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, ao baterem, respetivamente, Nacional (3-1), Santa Clara (3-0), Moreirense (2-0) e Vitória de Guimarães (2-1).

Omitida a fase de grupos, encontram-se na cidade leiriense os candidatos do costume, com o Benfica, 'dono' da Taça da Liga em sete ocasiões, à cabeça, mas também o campeão Sporting, que ergueu o troféu quatro vezes, além dos dois últimos vencedores, o Sporting de Braga, que na época passada arrebatou a competição pela terceira vez, e o FC Porto, seu antecessor.

O Sporting 'bisou' nas vezes que conquistou a Taça da Liga, em 2016/17 e 2017/18 e em 2020/21 e 2021/22, enquanto o Benfica não vence a prova há oito edições, desde 2015/16.

A primeira meia-final da 18.ª edição vai promover o sétimo duelo entre Sporting e FC Porto na competição, num registo favorável aos 'leões', que venceram duas vezes, contra o triunfo dos 'dragões' na final de 2022/23, já em Leiria.

O clássico entre 'verdes e brancos' e 'azuis e brancos' na competição terminou três vezes empatado, com dois desempates nas grandes penalidades favoráveis aos lisboetas em duas ocasiões, uma delas no encontro decisivo de 2018/19, disputado em Braga.

Já Benfica e Sporting de Braga, protagonistas da segunda meia-final, encontraram-se quatro vezes na competição -- três delas também a disputar vagas na final --, com ligeiro domínio minhoto, com um triunfo para cada lado e dois empates, um deles favorável aos 'arsenalistas', na lotaria dos penáltis.