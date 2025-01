Governo recomenda que RTP1 deve tendencialmente deixar de ser financiada por publicidade e deixa cair imposição do fim em 2027

O ministro dos Assuntos Parlamentares anunciou hoje que o novo contrato de concessão da RTP recomenda que a RTP1 deve tendencialmente deixar de ser financiada por publicidade, sem estabelecer prazo, caindo a imposição do seu fim em 2027.

Pedro Duarte, que falava em entrevista à CNN Portugal, acrescentou que a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão da RTP foi colocado hoje em consulta pública e que "uma das medidas que lá está tem a ver" com o seu financiamento.

"Tínhamos uma intenção originai de libertar a RTP da publicidade comercial" até 2027 "para poder estar mais próximo das pessoas e, portanto, atingir mais pessoas", mas "o parlamento travou isso" e "democraticamente fomos, em certo sentido, obrigados a desistir dessa ideia original", sendo agora recomendado que "a RTP deve tendencialmente nos próximos anos, não temos um prazo, mas deve caminhar num sentido que a RTP1 deixe de ser financiada por publicidade comercial", afirmou o governante.