"Os governantes desconsideram e desrespeitam os legítimos direitos do povo do Porto Santo", acusa CDU

A CDU considera que os governantes estão "a desrespeitar" quem reside no Porto Santo ao não acautelarem "alternativas adequadas de transporte nas ligações interilhas, entre o Porto Santo e a Madeira".

Em nota emitida, a Coligação Democrática Unitária constata que, com a suspensão das viagens do navio Lobo Marinho, que assegura as ligações marítimas entre a ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo, "está instalado o caos na procura de ligações aéreas, naquela que é agora a única e insuficiente forma de garantir a ligação interna interilhas na Região Autónoma da Madeira".

O que está a acontecer é que, por se tratar de uma muito limitada e insuficiente ligação interilhas, a desesperada tentativa de assegurar uma viagem para quem reside no Porto Santo está a provocar uma situação caótica. As filas de espera tornaram-se enormes, criaram - se situações inaceitáveis de prolongada espera, sem que os residentes na ilha do Porto Santo estejam a conseguir alternativa de transporte junto da 'Porto Santo Line'. CDU

A CDU atenta que a interrupção da ligação marítima "está a criar grandes constrangimentos e injustiças para quem vive no Porto Santo", considerando que a situação "só confirma como os governantes desconsideram e desrespeitam os legítimos direitos do povo do Porto Santo".

"Os governantes não asseguraram direitos fundamentais de quem reside na Ilha do Porto Santo", atira a CDU.

A CDU reivindica, junto do Governo Regional da Madeira, "urgência na tomada de medidas que consigam resolver a situação caótica que está criada na procura de viagens interilhas neste período em que o navio 'Lobo Marinho' não garante viagens".