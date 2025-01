Maria João Carioca e João Diogo Silva assumem liderança interina da Galp

A actual administradora financeira (CFO) da Galp, Maria João Carioca, e o administrador João Diogo Silva vão assumir interinamente a liderança da petrolífera após a renúncia de Filipe Silva, anunciou hoje a empresa em comunicado ao mercado.

"A Galp informa que o seu Conselho de Administração decidiu por unanimidade nomear os seus membros do conselho Maria João Carioca (CFO) e João Diogo Marques da Silva (EVP Comercial) como co-presidentes interinos do Comité Executivo (CEO), acumulando ambas as funções", lê-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A restante comissão executiva é constituída por Georgios Papadimitriou, Ronald Doesburg, Rodrigo Vilanova e João Diogo Silva. Ambos vão manter as atuais responsabilidades, segundo o mesmo comunicado.

A nomeação da nova liderança da Galp acontece no seguimento da renúncia de Filipe Silva, anunciada na terça-feira ao final do dia, por "motivos familiares".

A demissão do gestor decorreu depois de o ECO ter noticiado que Filipe Silva estava a ser investigado pela comissão de ética da Galp por eventual conflito de interesse, após uma denúncia anónima sobre uma relação pessoal com uma diretora de topo.

Filipe Silva tinha sido nomeado presidente executivo da Galp em janeiro de 2023, substituindo Andy Brown, e o atual mandato terminaria no final de 2026. Antes, tinha sido responsável pelo pelouro financeiro da petrolífera durante mais de 10 anos.