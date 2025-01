João Pinheiro nomeado para a final e para o seu terceiro dérbi

O árbitro João Pinheiro vai dirigir pela terceira vez um dérbi entre Sporting e Benfica, no sábado, para a final da 18.ª edição da Taça da Liga de futebol, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 37 anos e internacional desde 2016, vai estar pela 15.ª vez num clássico, naquele que vai ser o seu terceiro dérbi, depois de ter estado em dois empates 2-2, para as meias-finais da Taça de Portugal de 2023/24 e para a edição de 2022/23 da I Liga.

No encontro decisivo da Taça da Liga, a disputar no sábado, a partir das 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Pedro Ribeiro, o quarto árbitro vai ser João Gonçalves, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Luís Godinho, coadjuvado por Luís Ferreira e Nuno Manso (AVAR).

O Benfica, recordista de títulos na Taça da Liga, com sete, disputa a sua nona final, depois de ter eliminado o Sporting de Braga, detentor do título, na quarta-feira, por 3-0, frente ao Sporting, que procura o seu quinto título, no oitavo jogo decisivo, após ter deixado pelo caminho o FC Porto, com um triunfo por 1-0.

Esta vai ser a terceira final da Taça da Liga da carreira de João Pinheiro, depois de ter dirigido o triunfo do Sporting em 2018/19, nas grandes penalidades (3-1, após 1-1 nos 90 minutos), diante do FC Porto, que bateu os 'leões', também sob arbitragem do famalicense, no jogo decisivo de 2022/23, por 2-0.

Pinheiro foi ainda o árbitro da mais recente Supertaça Cândido Oliveira, disputada em Aveiro, também entre Sporting e FC Porto, com os 'dragões' a levarem a melhor, no prolongamento, por 4-3, após reviravolta.