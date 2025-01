João Freitas deixa comando técnico da AD Galomar

O madeirense João Freitas já não é o treinador da equipa principal de basquetebol da Associação Desportiva Galomar, anunciou o clube que milita na principal liga portuguesa de basquetebol masculino.

"A AD Galomar vem por este meio comunicar que a Direção do clube chegou a acordo com o João Freitas, para a rescisão de contrato como Treinador da equipa sénior Masculina de Basquetebol", pode ler-se na notícia avançada pela colectividade do Caniço nas suas redes sociais.

"O Galomar não esquece a história construída ao longo dos anos com o João Freitas. A modalidade surgiu de forma espontânea, no entanto tornou-se uma parte essencial deste clube, e o João Freitas foi quem carregou a equipa sénior por Campeonatos Nacionais, para a subida à ProLiga, e em 2024 a manutenção na 1ª Liga Nacional", reforça ainda o clube, enaltecendo o trabalho feito pelo técnico num passado recente.

"Por isto, a direção e colaboradores, agradece por todo o trabalho que foi prestado ao longo dos anos, e que embora encerre o seu ciclo como treinador da equipa principal, o João Freitas continuará a fazer parte da família Galomar", conclui.