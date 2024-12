EUA anunciam novo pacote de ajuda militar a Kiev

Os EUA anunciaram hoje um pacote de ajuda de 2,5 mil milhões de dólares (cerca de 2,4 mil milhões de euros) para a Ucrânia, antes de o Presidente eleito, Donald Trump, tomar posse.

A vitória de Trump colocou em dúvida o futuro da ajuda norte-americana à Ucrânia, que perde terreno face às tropas russas, depois de o futuro Presidente ter prometido acabar com a guerra "em 24 horas", sem explicar como.

"Tenho o orgulho de anunciar hoje quase 2,5 mil milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia, enquanto o povo ucraniano continua a defender a sua independência e liberdade face à agressão russa", disse o Presidente cessante, Joe Biden, em comunicado.

A ajuda hoje anunciada inclui um pacote de ajuda militar de 1,25 mil milhões de dólares (cerca de 1,20 mil milhões de euros), que permite ao Pentágono retirar armas dos arsenais dos EUA e enviá-las rapidamente para o campo de batalha.

Outros 1,22 mil milhões de dólares (cerca de 1,18 mil milhões de euros) serão financiados pela Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, ao abrigo da qual o equipamento militar é adquirido à indústria de defesa ou a parceiros.

De acordo com um outro comunicado do Departamento de Estado norte-americano, entre as armas incluídas no pacote de ajuda estarão 'drones', munições para lança-foguetes do tipo HIMARS, mísseis guiados oticamente, sistemas de armas antitanque, munições ar-terra e peças sobressalentes.

"Os Estados Unidos e mais de 50 nações vão continuar juntos a garantir que a Ucrânia tem as capacidades necessárias para se defender contra a agressão russa", assegurou o secretário de Estado, Antony Blinken, citado no comunicado.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, já reagiu a este anúncio, dizendo que os "Estados Unidos são um aliado fundamental da Ucrânia, fornecendo uma ajuda inestimável".