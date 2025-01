Buscas por homem desaparecido no Faial suspensas

A filha do homem desaparecido desde sábado no sítio da Fajã Grande, no Faial, em Santana, dá conta que as buscas retomadas ontem de manhã com empenho de equipas especializadas, na qual se incluía cães e drones foram suspensas.

Retomadas buscas por homem desaparecido no Faial PSP empenhou para o terreno a equipa cinotécnica, que também está a ser auxiliada por drones Carolina Rodrigues , 09 Janeiro 2025 - 13:03

"Infelizmente por volta das 13h foram dadas por terminadas as buscas no local por não haver qualquer avistamento ou rasto do meu pai", relata numa publicação nas redes sociais.

Num apelo deixado no seu Facebook, a mulher pede que quem tenha alguma informação do paradeiro do seu pai, que contacte a Polícia de Segurança Pública. "Não vamos desistir de encontrá-lo", diz.

No dia em que desapareceu, o homem vestia calças de fato de treino azuis ou cinza e t-shirt cinzenta.