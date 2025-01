Retomadas buscas por homem desaparecido no Faial

As operações de busca pelo homem desaparecido desde o passado dia 3 de Janeiro, no sítio da Fajã Grande, na freguesia do Faial, em Santana, foram retomadas esta manhã com o empenho de equipas especializadas, na qual se incluem cães e drones.

Num apelo partilhado nas redes sociais, a filha do desaparecido reforçou o pedido de ajuda à comunidade: "Se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro do meu pai, favor contactar a PSP. Não vamos desistir de encontrá-lo", pode ler-se na publicação.

Homem desaparecido no Faial terá sido visto no Funchal A filha do homem desaparecido desde a tarde de sábado no sítio da Fajã Grande, no Faial, dá conta, através de uma publicação nas redes sociais, que o pai terá sido visto no Funchal.

As buscas continuam a concentrar-se no local e nos arredores onde o homem foi visto pela última vez, vestindo umas calças de fato de treino azuis ou cinza e t-shirt cinzenta.