Buscas por pescadores desaparecidos no Tejo interrompidas e continuam na quarta-feira

As buscas pelos dois pescadores desaparecidos na segunda-feira no rio Tejo foram interrompidas na tarde de hoje e continuam na manhã de quarta-feira, segundo o capitão do Porto de Lisboa.

"Interrompemos as buscas que estávamos a desenvolver, concluímos o processo que estava em curso de conseguir abranger toda a área que nos propusemos durante todo o dia, não foi encontrado nada", disse o comandante Paulo Rodrigues Vicente, em conferência de imprensa, na Capitania do Porto de Lisboa.

Os dois pescadores desaparecidos estavam numa embarcação que colidiu na segunda-feira com uma embarcação de passageiros que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa. Dos quatro ocupantes dois foram resgatados com vida.

O comandante disse também que são nulas as probabilidades de encontrar os pescadores com vida, mas frisou que as autoridades nunca desistirão de completar as buscas até que os dois desaparecidos sejam encontrados.

Paulo Rodrigues Vicente acrescentou que as buscas prosseguem na manhã de quarta-feira, mas admitiu que possam ser condicionadas por haver um aviso de mau tempo entre as 09:00 e as 15:00, com alerta amarelo para chuva e vento forte.

"Mas, logo que nasça o sol vamos colocar meios na água e avaliar a situação, mas não vamos abandonar as buscas", garantiu.

O responsável adiantou ainda que na tarde de hoje o grupo de mergulho forense da Polícia Marítima recolheu arte ganchorra que estava no fundo e fez mais buscas circulares, não tendo sido encontrado nada.

A área de busca vai entre a Ponte Vasco da Gama e a Ponte 25 de Abril, e entre Lisboa e os canais do Seixal e do Barreiro, o que compreende uma zona de 30 por 15 quilómetros.

Questionado pelos jornalistas sobre o que motivou o acidente, Paulo Rodrigues Vicente disse apenas que está a decorrer um processo de averiguações, com recolha de provas e diligências policiais, e com ligação ao Ministério Público.

O responsável também nada referiu sobre quem poderá ter infringindo as regras.

"O que posso dizer é que há regras para quem anda no mar", afirmou, acrescentando que o rio Tejo tem hoje muito mais movimento do que no passado, sendo que a segurança marítima é preocupação e uma prioridade, e que há regras, um regulamento internacional, um edital do capitão do Porto e um regulamento da Administração do Porto de Lisboa.

A colisão entre o barco de pesca e um catamarã de passageiros, no rio Tejo, aconteceu na tarde de segunda-feira e provocou dois feridos e dois desaparecidos, na embarcação de pesca. Foi o mestre da embarcação de passageiros quem deu o alarme, pelas 17:15.

Os dois feridos, um com gravidade e outro ligeiro, foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo um deles já tido alta.