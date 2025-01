Cães da PSP não encontraram desaparecido no Faial

Henrique Felisberto continua desaparecido no sítio da Fajã Grande, no Faial.

A filha referiu ao DIÁRIO que durante o dia de ontem a Polícia de Segurança Pública esteve no local com a equipa cinotécnica, mas que os cães não encontraram rasto do desaparecido.

Henrique saiu de casa pelas 14 horas de sexta-feira e nunca mais deu notícias. Não levou a carteira, nem dinheiro, nem o telemóvel.

“Ele nunca saiu de casa sem dizer nada. Costumava ir para a fazenda mas nunca ficou sem dar notícias à minha mãe”, explicou a filha, pedindo a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública ou através do número 963966455.

O homem vestia calças de fato de treino azuis ou cinza e t-shirt cinzenta.