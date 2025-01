Gato em "muito mau estado" no Monte resgatado

Um gato foi resgatado, no Monte, "sem pêlo, com várias feridas, sarna, doente e com um olho em muito mau estado", pela Ajuda a Alimentar Cães.

O animal foi encontrado por membros da associação, que não ficaram indiferentes ao seu estado: "Teve a sorte de se cruzar com um dos membros da Associação Ajuda a Alimentar Cães. Estamos lotados e com muitas dívidas. Deitamos ração, comeu e íamos seguir viagem porque não estamos a conseguir salvar mais animais por falta de donativos mas não fomos capazes. Ele está realmente em mau estado e precisava de tratamento. Foi transportado para a clínica onde precisa de iniciar os tratamentos com urgência.", relata numa publicação deixada nas redes sociais.

A organização confessa que não tem como pagar os cuidados médico-veterinários que o Marmelo, nome que deram ao gato, necessita. "Não temos mesmo e por isso hoje pedimos, e pedimos sem vergonha a vossa ajuda"-

Acrescenta que não fazem ideia de quanto custará o tratamento e que este ficará internado durante semanas.

Os dados para donativos estão nas páginas online da associação.