Turista resgatada por mar após queda na vereda da Ponta de São Lourenço

Uma idosa vítima de queda na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, levou à mobilização do SANAS103. A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada no final da manhã desta terça-feira para efectuar o resgate de uma cidadã de nacionalidade dinamarquesa, com 71 anos de idade, que apresentava trauma no membro inferior esquerdo. A vítima foi encaminhada por via marítima até à marina do Dreams Madeira Resort (antiga Quinta do Lorde) tendo sido transbordada e seguido em ambulância para unidade de saúde, enquanto a embarcação salva-vidas regressava à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão.