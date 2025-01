Praticante de parapente resgatado

O helicóptero da Força Aérea Portuguesa, sediado no Porto Santo, resgatou o cidadão de nacionalidade alemã, de 28 anos, praticante de parapente, pelas 13h20 desta segunda-feira.

O resgate foi realizado junto ao farol da Ponta do Pargo, na Calheta, e, aparentemente, o cidadão não apresenta ferimentos, mas será transportado para o hospital para avaliação médica.

Esta foi uma operação coordenada pela Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) da Marinha Portuguesa.

Tal como noticiado, o alerta surgiu ainda pelas 18h53, através do Serviço Regional de Proteção Civil, após o praticante de parapente ter feito "uma descida controlada na zona da Ponta do Pargo tendo ficado isolado". A localização da vítima foi obtida com recurso a um drone do Serviço Regional de Proteção Civil.

Numa nota enviada pela Autoridade Marítima Nacional é referido que a operação e resgate, iniciada ao final da tarde de ontem, 5 de Janeiro, foi retomada ao início da manhã de hoje, com o empenhamento de um meio aéreo da Força Aérea Portuguesa sediado no Porto Santo, que efetuou o resgate com sucesso pelas 13h20.